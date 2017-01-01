Візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося - Трамп

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Президент США Дональд Трамп

Трамп сподівається на поліпшення стосунків між Росією та США і НАТО

Переговори державного секретаря США Рекса Тіллерсона під час його візиту до Москви у середу пройшли, можливо, навіть краще, ніж очікувалося.

Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом, передає прес-служба Альянсу.

«Я думаю, що у нього були дуже успішна зустріч в Росії. Ми побачимо. Ми побачимо кінцевий результат, який, можливо, проявиться через тривалий час. Але кінцевий результат - це найголовніше, а не просто розмови. І я думаю, що на підставі всього, що я чую, все пройшло дуже добре, може бути, навіть краще, ніж очікувалося», - сказав Трамп.

Він також додав, що «було б чудово,.. якщо б НАТО і наша країна могли б взаємодіяти з Росією».

«Зараз ми не взаємодіємо з Росією взагалі. Ми, можливо, на рекордно низькому рівні з точки зору відносин з Росією. Це вибудовувалося протягом тривалого часу. Але ми будемо дивитись, що станеться», - додав президент США.

Раніше повідомлялося, що Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада.

Також відомо, що Росія і США створять робочу групу щодо Сирії.