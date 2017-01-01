  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Візит Тіллерсона в Москву пройшов краще, ніж очікувалося - Трамп

    • Сьогодні, 08:45
    • Розсилка
    Президент США &nbsp;Дональд Трамп
    Президент США  Дональд Трамп

    Трамп сподівається на поліпшення стосунків між Росією та США і НАТО

    Переговори державного секретаря США Рекса Тіллерсона під час його візиту до Москви у середу пройшли, можливо, навіть краще, ніж очікувалося.

    Про це заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом, передає  прес-служба Альянсу.

    «Я думаю, що у нього були дуже успішна зустріч в Росії. Ми побачимо. Ми побачимо кінцевий результат, який, можливо, проявиться через тривалий час. Але кінцевий результат - це найголовніше, а не просто розмови. І я думаю, що на підставі всього, що я чую, все пройшло дуже добре, може бути, навіть краще, ніж очікувалося», - сказав Трамп.

    Він також додав, що «було б чудово,.. якщо б НАТО і наша країна могли б взаємодіяти з Росією».

    «Зараз ми не взаємодіємо з Росією взагалі. Ми, можливо, на рекордно низькому рівні з точки зору відносин з Росією. Це вибудовувалося протягом тривалого часу. Але ми будемо дивитись, що станеться», - додав президент США.

    Раніше повідомлялося, що Тіллерсон хоче, щоби Росія в мирний спосіб усунула Асада.

    Також відомо, що Росія і США створять робочу групу щодо Сирії.

    Читайте також
    Росія США Дональд Трамп Рекс Тіллерсон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ