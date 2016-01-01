Визначено можливе місце падіння Ту-154

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В аеропорт Адлер попрямували фахівці Північного флоту з нежилими телекерованими підводними апаратами «Тайгер» і «Фалькон»

Очікуване місце падіння літака Ту-154 під Сочі визначено, передає РІА «Новости» з посиланням на департамент інформації та масових комунікацій Міноборони Росії.

«Очікуване місце падіння літака Ту-154 визначено. У цьому районі до обстеження рельєфу дна приступили кораблі, обладнані гідролокаторами бічного огляду. Триває перекидання літаками ВТА водолазів і водолазного обладнання з пунктів постійної дислокації », - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в аеропорт Адлер попрямували фахівці Північного флоту з нежилими телекерованими підводними апаратами «Тайгер» і «Фалькон».

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.