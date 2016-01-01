  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Іван Бокий
    Думки вголос

    Ніякі катастрофи їх не зупинять

    • Іван Бокий

      Політик. Народний депутат України VII-V скликань

    • 25 Грудня, 21:34
    • Розсилка

    Навіщо ви розказуєте про «героїчні» рейди загиблих журналістів на Донбас? Що за доблесть - польоти в Сирію, яку бомбує та ж Росія?

    Нема і не може бути радості чи злорадства від загибелі росіян в авіакатастрофі у Сочі.

    МИ Ж ЛЮДИ!

    У загиблих є батьки і діти, у кількох артистів залишились круглі сироти. Я виріс без батька і в злиднях, знаю, яка це гірка доля. Тільки, слухаючи російський пропагандон, запитую: навіщо ви робите з організованого режимом Путіна нещастя акт героїзму? Навіщо ви розказуєте про «героїчні» рейди загиблих журналістів на Донбас, де російська ж вояччина воює з Україною? Що за доблесть - польоти в Сирію, яку бомбує та ж Росія? Розумію, вони були люди підлеглі, але хіба хоч перед входом їх у Царство небесне так уже треба видавати їх гріхи за чесноти? Все розумію, але не по-людськи це.

    Читайте також

    Ясно, що маніяк-шовініст Путін і це горе поверне на мілітаристський шал, ясно, що офіційна Росія використає його на прищеплення росіянам ненависті до всього світу і до України зокрема. Вчора усміхнений молотовський виплодок Ніконов поставив в один ряд російські «перемоги» в Сирії і на Донбасі. Для цих тварюк що ІДІЛ, що наша незалежність - світове зло. Ніякі катастрофи їх не зупинять.

    А ось чи зуміє зрозуміти російське суспільство, в яке безумство ведуть його путіни, дугіни, ніконови і вся кремлівська рать? Не дуже віриться.

    А МИ Ж ТО ЛЮДИ! ЛЮДИ!!!

     

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія авіакатастрофа літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Віталій Бала
    Віталій Бала

    Політолог

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ