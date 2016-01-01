Іван Бокий Політик. Народний депутат України VII-V скликань

Іван Бокий

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Навіщо ви розказуєте про «героїчні» рейди загиблих журналістів на Донбас? Що за доблесть - польоти в Сирію, яку бомбує та ж Росія?

Нема і не може бути радості чи злорадства від загибелі росіян в авіакатастрофі у Сочі.

МИ Ж ЛЮДИ!

У загиблих є батьки і діти, у кількох артистів залишились круглі сироти. Я виріс без батька і в злиднях, знаю, яка це гірка доля. Тільки, слухаючи російський пропагандон, запитую: навіщо ви робите з організованого режимом Путіна нещастя акт героїзму? Навіщо ви розказуєте про «героїчні» рейди загиблих журналістів на Донбас, де російська ж вояччина воює з Україною? Що за доблесть - польоти в Сирію, яку бомбує та ж Росія? Розумію, вони були люди підлеглі, але хіба хоч перед входом їх у Царство небесне так уже треба видавати їх гріхи за чесноти? Все розумію, але не по-людськи це.

Ясно, що маніяк-шовініст Путін і це горе поверне на мілітаристський шал, ясно, що офіційна Росія використає його на прищеплення росіянам ненависті до всього світу і до України зокрема. Вчора усміхнений молотовський виплодок Ніконов поставив в один ряд російські «перемоги» в Сирії і на Донбасі. Для цих тварюк що ІДІЛ, що наша незалежність - світове зло. Ніякі катастрофи їх не зупинять.

А ось чи зуміє зрозуміти російське суспільство, в яке безумство ведуть його путіни, дугіни, ніконови і вся кремлівська рать? Не дуже віриться.

А МИ Ж ТО ЛЮДИ! ЛЮДИ!!!

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