Вночі горів столичний Деміївський ринок
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Внаслідок пожежі пошкоджені 8 торговельних кіосків з будівельними та промисловими товарами
У п’ятницю, 20 січня, вночі сталася пожежа на вул. Ізюмській, що у Голосіївському районі столиці (Деміївський ринок). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Повідомлення про пожежу до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло о 02:32.
«Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що на площі близько
Внаслідок пожежі пошкоджені 8 торговельних кіосків з будівельними та промисловими товарами.
Для ліквідації пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 6 одиниць основної спеціальної пожежно-рятувальної техніки
Жертв та постраждалих під час пожежі немає. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.