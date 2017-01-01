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    Пожежа на Деміївському ринку
    Пожежа на Деміївському ринку

    Внаслідок пожежі пошкоджені 8 торговельних кіосків з будівельними та промисловими товарами

    У п’ятницю, 20 січня, вночі сталася пожежа на вул. Ізюмській, що у Голосіївському районі столиці (Деміївський ринок). Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    Повідомлення про пожежу до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м. Києві надійшло о 02:32.

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    «Вогнеборці, які прибули за викликом встановили, що на площі близько 200 кв. м горять кіоски, розташовані у торговому ряду. О 03:31 пожежу, площею 250 кв. м., було локалізовано, а о 04:16 – ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

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    Вночі горів столичний Деміївський ринок
    Вночі горів столичний Деміївський ринок
    Вночі горів столичний Деміївський ринок
    Вночі горів столичний Деміївський ринок

    Внаслідок пожежі пошкоджені 8 торговельних кіосків з будівельними та промисловими товарами.

    Для ліквідації пожежі були задіяні 26 чоловік особового складу та 6 одиниць основної спеціальної пожежно-рятувальної техніки

    Жертв та постраждалих під час пожежі немає. Причини виникнення пожежі наразі встановлюються.

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