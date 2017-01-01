Войціцька попросила СБУ перевірити громадянство кожного нардепа

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Вікторія Войціцька

Нардеп заявила про вибірковість у питанні позбавлення громадянства

Народний депутат від «Об'єднання «Самопоміч» Вікторія Войціцька звернулася до Служби безпеки України з вимогою перевірити на наявність подвійного громадянства у всіх народних депутатів.

Сьогодні під час засідання Верховної Ради, виступаючи з трибуни, Войціцька заявила про вибірковість у питанні позбавлення громадянства – мовляв, нечесно було з боку президента Петра Порошенка позбавити громадянства Андрія Артеменка (фракція Радикальної партії), але не позбавити відстороненого главу Фіскальної служби Романа Насірова за подвійне громадянство, «яке, очевидно, у нього є».

Після цього Войціцька попросила тих нардепів, які мають лише українське громадянство, підняти руку. Руки підняли всі. «Я прошу Службу безпеки перевірити громадянство кожного», – сказала Войціцька.

Як повідомлялося, сьогодні народні депутати України проголосували за припинення повноважень парламентаря Андрія Артеменка (Радикальна партія). За відповідне рішення віддали голоси 244 нардепи, проти – 0, утрималися – 15 і не голосували – 69.