Рада позбавила Артеменка депутатських повноважень

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Андрій Артеменко

За позбавлення Артеменка мандату віддали голоси 244 нардепа

Народні депутати України проголосували за припинення повноважень парламентаря Андрія Артеменка (Радикальна партія). За відповідне рішення віддали голоси 244 нардепа, проти 0, утрималися 15 і не голосували 69.

Напередодні голосування під час обговорень у парламенті народний депутат «Об'єднання «Самопоміч» Вікторія Войціцька звернулась до Служби безпеки України із вимогою перевірити на наявність подвійного громадянства у всіх народних депутатів.

Як відомо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати.

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