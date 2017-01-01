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Росіяне їхали на екскурсію до Бресту із пістолетами та радіостанціями

У Білорусі затримали двох громадян Росії, які їхали «на екскурсію в Брест» із радіостанціями, балаклавами та пістолетами.

Як повідомляє місцеве видання «БЕЛТА», «24 березня о 16:00 поблизу села Жуково Могильовського району співробітниками відділу Департаменту охорони Ленінського району Могильова на автодорозі затримано автомобіль «Лада Гранта», в якому перебували двоє громадян Російської Федерації, жителів Брянська. Обидва 1992 року народження, працівники заводу «Кремній Ел».

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В ході обшуків автомобіля було знайдено два пневматичні пістолети, два сигнально-шумові пістолети, дві портативні радіостанції, електричний ліхтар з електрошокером «Блискавка», п'ять полімерних ємностей з металевими елементами 4,5-мм калібру для пневматичної зброї, газовий балон для газової зброї, 12 набоїв калібру 5,6 мм до сигнально-шумової зброї, прогумовану металеву палицю з шипами.

Крім того, в автівці виявили куртку з розпізнавальними знаками МНС Росії, три шапочки з прорізами для очей «балаклава», два комплекти захисного екіпірування мотоцикліста та прапор України.

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Затримані розповіли, що нібито їхали з Брянська в Брест на екскурсію. Російських громадян доставлено в Могильовський РВВС для розгляду.