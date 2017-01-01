ЄС та США засудили масові затримання у Білорусі
- Сьогодні, 06:41
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Дії силових відомств в Білорусі були нерегульованими і неналежними, вважають у ЄС
В Європейському Союзі засудили дії офіційного Мінська під час акцій протесту, що пройшли в минулі дні.
Про це з посиланням на заяву Європейської служби зовнішній дій повідомляє DW.
Брюссель зокрема вказує на затримання журналістів.
«Таке придушення свободи слова і зібрань вступає в протиріччя із заявленою Білоруссю політикою демократизації і її міжнародних зобов'язань», - йдеться в заяві.
«Як до, так і під час подій Дня Волі і, незважаючи на заклики міжнародного співтовариства виявляти стриманість, дії силових відомств були нерегульованими і неналежними», - вказується також в документі.
В ЄС наполягають, що застосування сили проти учасників мирних акцій не може бути виправдане «ні за яких обставин».
У Європейській службі зовнішній дій зажадали негайного звільнення всіх затриманих на демонстраціях, а також нагадали, що «заходи, вжиті Білоруссю для забезпечення універсальних фундаментальних свобод, верховенства права і прав людини, залишаться ключем до формування відносин Європейського Союзу з цією країною».
Посольства США в Мінську також засудило розгін демонстрантів і закликало звільнити затриманих активістів в Білорусі.
Про це йдеться в заяві дипломатичного відомства.
«Сполучені Штати з глибоким занепокоєнням відзначають протидію влади Білорусі проведенню мирних акцій з нагоди Дня волі, що відзначається щорічно. Масштабні затримання мирних демонстрантів, правозахисників і ряду журналістів йдуть врозріз з демократичними цінностями», - йдеться в заяві.
«Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.
За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.
Також у Білорусії зник опозиційний лідер і один з організаторів мітингу на День волі Микола Статкевич.
Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.
У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.
У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.
В неділю в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.
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