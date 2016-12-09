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Число затриманих в країні сягнуло 700 осіб

Відеозапис масових затримань у Мінську, яке зняли з висоти пташиного польоту, викладений на сервісі Youtube

У підписі до відео йдеться, що число затриманих в країні сягнуло 700 осіб.

Раніше «Главком» повідомляв, що 25 березня у Білорусії відзначався День волі. Заходи ознаменувалися масовими затриманнями.

За інформацією видання tut.by, на Дні волі у Мінську було затримано понад 700 людей.

Серед затриманих були активісти, які довгий час проживають в Україні й займаються правозахисною та журналістською діяльністю, - Паліна Бродік, Ян Авсєюшкін, Євгенія Андреюк. Їх відвезли до РВВС.

У Білоруській асоціації журналістів повідомили про затримання близько 25 представників ЗМІ, 20 з яких були відпущені.

У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.

В неділю в Києві біля Посольства Білорусі в Україні відбудеться акція солідарності із затриманими білоруськими активістами. Також сьогодні в Мінську кілька сотень людей взяли участь в акції з нагоди Дня Волі, незважаючи на перешкоди з боку правоохоронців.