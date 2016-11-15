Яценюк анонсував новий суд проти Росії щодо ціни на транзит газу

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Яценюк заявив, що контракт про транзит газу не відповідає ринковим умовам, і українська сторона вимагає перегляду цього контракту в частині ціни за транзит

На порядку денному у нас стоїть наступний судовий спір з Російською Федерацією. Це судовий спір по транзиту газу. Про це заявив лідер політичної партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю журналістам у п’ятницю, 2 червня, коментуючи нещодавню поразку російського «Газпрому» в Стокгольмському арбітражному суді.

«Ми вважаємо, що контракт, який підписувався в той же момент, коли й сумнозвісний газовий контракт (2009 року), не відповідає ринковим умовам, і українська сторона вимагає перегляду цього контракту в частині ціни за транзит», - наголосив Арсеній Яценюк.

Нагадаємо, перебуваючи на посаді прем’єр-міністра України Арсеній Яценюк 16 червня 2014 року доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Міністерству юстиції України, Міністерству закордонних справ України і НАК «Нафтогаз України» вжити всіх заходів для захисту національних інтересів в Стокгольмському суді. 31 травня Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь української сторони.

Завдяки рішенню Стокгольмського арбітражу Україна не буде платити російському «Газпрому» $47 млрд, - підкреслив Арсеній Яценюк: «Порядок встановлення ціни, який був передбачений в контракті 2009 року, визнаний неринковим. Формула, яка була записана російським «Газпромом» у контракті з Україною, визнана неринковою. Формування ціни повинне відбуватися так, як ми і закуповуємо газ протягом останніх трьох років. Це ціна європейського хабу. Яка ціна в Європі – така ціна повинна бути і в Україні».

Крім того, за рішенням суду, Україна має право на перепродаж газу, який вона придбаває у Російської Федерації, будь-яким іншим компаніям.