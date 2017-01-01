У Львові невідомі розмалювали будівлю Генконсульства Польщі

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Надпис на будівлі Генконсульства Польщі

Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом появи на будівлі польського консульства червоної фарби і надпису «Наша земля»

Невідомі написали на огорожі Генерального консульства Польщі у Львові фразу «Наша земля», а на самій будівлі поставили кілька плям червоного кольору. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За даними поліції, нині на місці працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 8 або 9 січня у селі Гута Пеняцька на Львівщині вандали пошкодили пам’ятник полякам, яких фашисти спалили та розстріляли за допомогу партизанам. За різними оцінками, тоді загинуло 868 осіб, серед яких жінки, діти, люди похилого віку.

Згодом, 25 січня, невідомі вандали помалювали червоною фарбою цвинтар жертв тоталітаризму у Биківні і намагалися зруйнувати вхід до польського воєнного кладовища. За його словами, в українській та польській частинах кладовища невідомі нанесли написи червоною фарбою. У польській частині є написали «SS Галичина», а в українській – «ОУН-УПА» і нецензурні слова.