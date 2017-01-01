Яценюк у Мюнхені: Лінія розлому нашого небезпечного світу - в Росії

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Арсеній Яценюк

Росія чинить міжнародні злочини й розв’язала кібервійну, зазначив політик

Основне для України і кожної країни вільного світу - змусити Росію дотримуватися міжнародних зобов’язань, не залякувати своїх сусідів, поважати Статут ООН та поважати незалежні держави, якою є Україна.

На цьому наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції під час дискусії «Лінії розлому в Євразії», повідомляє прес-служба політсили.

Яценюк нагадав, що десять років тому президент РФ Путін виголосив «сумнозвісну промову на Мюнхенській безпековій конференції» (заявивши, що розпад Радянського союзу - найбільша трагедія минулого сторіччя): «Дехто у вільному світі думав, що це пусті слова».

Проте, зазначив політик, Російська Федерація вторглася до Грузії, вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі: «Росія вчинила міжнародний злочин, коли незаконно анексувала Крим. Росія відправила свою армію в Донецьк і Луганськ. Росія розв’язала кібервійну проти вільного світу. Росія розв’язала війну пропаганди і втручалася у вибори. І так само втручатиметься у вибори в Європі».

«Тож ми живемо у дуже небезпечному світі. І лінія розлому - в Росії», - констатував лідер «Народного фронту».

«Моя країна в стані війни, розв’язаної Російською Федерацією. Ми втратили десять тисяч людей. Ми втратили 20% економіки. Ми втратили Крим і практично втратили Донецьк і Луганськ. Ми - єдина країна, яка зупинила російську армію», - заявив Яценюк.

Він підкреслив, що сьогодні «на кону цінності вільного світу»: «На кону - незалежність і територіальна цілісність не тільки України, а й кожної країни, представленої за цим столом».

«Найкращий рецепт для нас - залишатися об’єднаними і дотримуватися наших цінностей - цінностей вільного світу, демократії, вільних медіа. Треба підтримувати кожну країну і діяти спільно», - наголосив політик.

У дискусії «Лінії розлому в Євразії» в рамках Мюнхенської Безпекової конференції також беруть участь президент Естонії Керсті Кальюлайд, президент Азербайджану Ільхам Алієв, спікер Сенату Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, прем'єр-міністр Грузії Гіоргі Квірікашвілі.