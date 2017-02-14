

Розсилка ВІДПРАВИТИ

І ФБР, і Білий дім відмовляються від офіційних коментарів

Журнали дзвінків і прослухані телефонні розмови вказують на те, що члени передвиборного штабу Дональда Трампа під час президентської кампанії 2016 року та інші його соратники мали багаторазові телефонні розмови з високопосадовцями російської розвідки в рік, що передував виборам. Про це пише The New York Times, посилаючись на чотирьох чинних і колишніх американських чиновників.

«Американські правоохоронні органи і спецслужби прослуховували телефонні розмови приблизно в той самий час, коли вони стали виявляти свідоцтва того, що Росія намагалася порушити перебіг президентських виборів, зламавши Національний комітет Демократичної партії, – повідомляє видання, посилаючись на трьох неназваних американських чиновників. – Спецслужби прагнули дізнатися, чи не перебуває штаб Трампа в змові з Росією з метою злому або інших дій, які можуть вплинути на вибори».

Видання повідомляє, що з російського боку в телефонних переговорах брали участь не тільки представники спецслужб, а й члени уряду. Дзвінки були прослухані «в рамках рутинного електронного стеження за переговорами іноземних чиновників, яке ведеться американською розвідкою і правоохоронними органами».

ФБР відмовилося коментувати інформацію. Також у вівторок ввечері прийшла відмова дати коментар з Білого дому. Однак раніше у вівторок Шон Спайсер, прес-секретар Трампа, підтвердив попередні коментарі президента про те, що ніхто з його штабу не контактував з російськими чиновниками до виборів. «Немає нічого, що б підшовхнуло мене до висновку, що з'явилися нові елементи по тому періоду часу», – зазначив Спайсер.

Як повідомляє видання, «ФБР провів ретельний аналіз щодо ще трьох осіб, близьких Трампу, хоча не ясно, чи були прослухані їхні телефонні розмови». Ці люди – «Картер Пейдж, бізнесмен і колишній радник штабу з питань зовнішньої політики, Роджер Стоун, республіканський оперативник протягом багатьох років, і Майкл Флінн». «Всі троє активно спростували припущення, що вони мали неналежні розмови з російськими чиновниками», – йдеться в статті.

У рамках свого розслідування ФБР також намагається оцінити достовірність інформації, що міститься в досьє про передбачуваний зв'язок Трампа і російського уряду, а також про компромат на американського президента, який нібито є у Росії.