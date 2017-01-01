Як виглядає новий японський сад у Києві. Фотогалерея

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Сад каміння у Києві

Кличко відкрив японську оазу в європейському Києві

Мер Києва Віталій Кличко разом з мером Кіото Дайсаку Кадокава відкрив першу чергу реконструйованого парку Кіото у Деснянському районі столиці. Зокрема і японський Сад каміння, який створили у парку. Кличко зазначив, що оновлений парк стане справжньою японською оазою в європейській столиці. Мери міст-побратимів також заклали капсулу часу у новому Саду каміння та висадили сакури у парку.

«Цей парк – один з найкрасивіших та найбільш унікальних парків Києва. Він був заснований у 1972 році на знак дружніх відносин між Києвом та культурною столицею Японії — Кіото, одразу після підписання договору про співпрацю та розвиток між нашими містами», - зазначив Кличко під час відкриття оновленого парку.

Він підкреслив, що минулого року під час візиту мера Києва до Кіото українська та японська сторони домовилися про більш ефективну співпрацю міст-побратимів. В тому числі – про оновлення цього парку. «І я надзвичайно вдячний меру Кіото, голові міської ради Кіото, послу Японії в Україні за сприяння у реалізації проекту реконструкції цього парку. Впевнений, що оновлення парку Кіото в Києві стане ще одним символом нашої міцної дружби», - звернувся Кличко до японських гостей.

Проект реконструкції парку Кіото у Києві розроблений за участі одного з провідних дизайнерів традиційних японських парків - Широ Накане. Зокрема, зазначив Кличко, сьогодні відкривається Сад каміння його авторства – з сухим озером, кам'яними містками, декоративною підсвідкою і рідкісними декоративними рослинами, адаптованими до клімату Києва. «Впевнений, що до парку тепер приїжджатимуть мешканці не лише з усіх районів столиці, а й гості з інших міст України та іноземні туристи. Адже у Києві відтепер можна відчути дух справжнього традиційного японського саду - зі східним колоритом спокою та єднанням з природою. До того ж, у столичному парку Кіото - найдовша алея сакур у світі», - підкреслив мер Києва.

Кличко нагадав, що іще нещодавно існувала загроза забудови парку, адже у 2005-му тодішня влада Києва віддала 4 гектари території біля метро «Лісова» в оренду приватній компанії на 25 років. «Частина цієї території – це безпосередньо територія парку Кіото. Забудовник хотів звести тут розважальний комплекс. Була навіть знищена частина дерев. Однак, завдяки спільним зусиллям ми разом з громадою змогли відстояти парк. І жодних забудов тут не буде! Київ - це місто парків та скверів, а парк Кіото тепер – японська оаза в європейській столиці!», - наголосив Віталій Кличко.

У свою чергу мер Кіото Дайсаку Кадокава подякував Віталію Кличку і всім киянам за запрошення до української столиці та участі у відкритті парку. «Сьогодні я побачив парк Кіото у Києві, і можу з упевненістю сказати, що це - справжній японський сад. Як ви знаєте, у японських садах закладена ціла філософія. В Саду каміння я бачу два символічні острови - острів черепах і острів лелек. І вони об'єднані, як і наші міста - Київ та Кіото. Щиро вдячний за такий чудовий парк в українській столиці», - наголосив мер Кіото.

Мери Києва та Кіото заклали символічну капсулу часу біля саду каміння, а також висадили сакури у оновленому парку Кіото.

Під час реконструкції першої черги парку Кіото були прибрані МАФи і демонтовані незаконні фундаменти, проведений благоустрій території, облаштовані нові доріжки, в тому числі велосипедні.

Також була облаштована система поливу на території японського саду та саду каміння, закладені комунікації під полив алеї сакур, встановлені нові лавочками та сміттєві урни. У парку засіяли натуральний газон та поклали рулонний газон в зоні японського саду.

Нагадаємо, в Ужгород привезли 2,5 тисяч дерев сакури з Японії. У середині квітня їх почали масово висаджували закарпатські полісмени.