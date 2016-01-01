Якщо Гройсман не змінить керівництво Адміністрації морських портів, отже, він у долі – Лещенко



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Лещенко

Від Гройсмана залежать зміни в керівництві Адміністрації морських портів, переконаний Лещенко

Рішення про заміну керівництва Адміністрації морських портів України (АМПУ), яке скомпрометувало себе, зараз повністю залежить тільки від прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Про це заявив народний депутат, член Антикорупційного комітету парламенту Сергій Лещенко.

«Від Гройсмана залежать зміни в керівництві Адміністрації морських портів. Якщо він його (керівництво) не змінює, отже, він або в темі, або в долі. Тому що там, очевидно, розіграли тендер під своїх. Там корупційні зв'язки в галузі, якщо Гройсман це все покриває, отже, він має інтерес – або політичний, або матеріальний», – заявив Лещенко.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян анонсував зміну керівництва АМПУ до кінця 2016 року. Він зазначив, що ще з весни порушує питання звільнення корумпованих чиновників АМПУ. «Оскільки ця позиція є політично чутливою, відбуваються складні переговори. Мені дуже шкода, що ми втратили стільки часу. Я це питання порушую насправді з першого місяця свого призначення», – повідомив Омелян.

Найбільш гучний скандал за участю чиновників АМПУ пов'язаний із тендером на днопоглиблення в порту «Южний». Процедура закупівлі, організацією якої займався начальник Южненської філії АМПУ Максим Широков, тривала більше півроку. Зрештою наприкінці вересня державне замовлення на суму близько 1 млрд грн отримала компанія «Ян де Нул Україна», яка запропонувала за свої послуги найвищу ціну. Незабаром результати тендера було скасовано Антимонопольним комітетом України (АМКУ) у відповідь на скаргу голландської компанії Van Oord. «У мене є скарга від голландського підприємства, де вони стверджують, що запропонували на 90 млн грн нижчу ціну. Але їх було викинуто з цього тендера, а мільярд віддали компанії з незрозумілими кінцевими бенефіціарами», – заявив Лещенко.

Він звернувся до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) з проханням перевірити причетність Сергія Фаєрмарка до махінацій з проведенням тендеру в «Южному». За словами Лещенка, директором «Ян де Нул Україна» минулого літа став Андрій Розов, який у минулому скликанні парламенту працював помічником нардепа Сергія Фаєрмарка. Під час обшуків на початку грудня НАБУ встановило, що компанія «Ян де Нул Україна» дійсно афілійована з депутатом Сергієм Фаєрмарком, якого ЗМІ називають «смотрящим» за портовою галуззю.