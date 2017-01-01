Янукович розлучився з дружиною після 45 років шлюбу

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Віктор Янукович

Зараз біглий екс-президент живе у цивільному шлюбі із сестрою своєї колишньої кухарки

Екс-президент України Віктор Янукович заявив, що розлучився зі своєю дружиною Людмилою після 45 років подружнього життя.

Про це президент-утікач розповів в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, повідомляє DW.

За словами Януковича, зараз він живе у цивільному шлюбі із сестрою своєї колишньої кухарки, разом з якою тікав з України до Ростова у 2014 році.

Також «легітимний» запевняє, що фінансово його підтримує старший син Олександр.

«Під час розмови Янукович не раз плутався і намагався уникати складних питань, проте відверто розповів про особисте життя», - зазначає видання.

Як відомо, екс-президент Віктор Янукович під час відеодопиту у справі про розстріли євромайданівців не зміг пояснити, яким чином опинився на території Російської Федерації. Також екс-президент заявив, що вивозив з України в 2014 році виключно ручну поклажу. В Україні Янукович фігурує в декількох кримінальних провадженнях, зокрема про державну зраду.