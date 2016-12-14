Японія піднімала винищувачі для перехоплення трьох російських літаків
- Сьогодні, 08:19
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Російські військові літаки облетіли всю Японію, перш ніж повернутися до РФ
Міністерство оборони Японії повідомило, що піднімало в повітря свої винищувачі для перехоплення трьох російських військових літаків, які наближалися до кордону країни.
За даними оборонного відомства, три стратегічні бомбардувальники Ту-95 наблизилися до Японії з півночі та пролетіли над Японським морем в другій половині дня 24 січня. Два з них згодом вирушили на південь у бік острова Окінава і облетіли всю Японію, перш ніж повернутися до Росії.
Ці літаки не порушували повітряний простір Японії, йдеться в повідомленні міністерства.
Останній схожий інцидент з участю російських військових літаків поблизу кордонів Японії стався близько року тому, в січні 2016 року.
Джерело: Радіо Свобода