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    Японія піднімала винищувачі для перехоплення трьох російських літаків

    • Сьогодні, 08:19
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    Ту-95
    Ту-95

    Російські військові літаки облетіли всю Японію, перш ніж повернутися до РФ

    Міністерство оборони Японії повідомило, що піднімало в повітря свої винищувачі для перехоплення трьох російських військових літаків, які наближалися до кордону країни.

    За даними оборонного відомства, три стратегічні бомбардувальники Ту-95 наблизилися до Японії з півночі та пролетіли над Японським морем в другій половині дня 24 січня. Два з них згодом вирушили на південь у бік острова Окінава і облетіли всю Японію, перш ніж повернутися до Росії.

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    Ці літаки не порушували повітряний простір Японії, йдеться в повідомленні міністерства.

    Останній схожий інцидент з участю російських військових літаків поблизу кордонів Японії стався близько року тому, в січні 2016 року.

    Джерело: Радіо Свобода

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