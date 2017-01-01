Ймовірному організатору вбивства журналіста Сергієнка оголошено нову підозру

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Журналіст Василь Сергієнко був убитий 4 квітня 2014 року

Наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду

Співробітники прокуратури Черкаської області вручили ще одну підозру підозрюваному в організації викрадення і вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Черкаської області.

«Відразу після оголошення судового рішення зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України в залі апеляційного суду за новою підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України»,- йдеться у повідомленні.

Санкція вказаної статті ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 12 років.

У прокуратурі зазначили, що наразі вживаються заходи щодо завершення досудового розслідування та направлення обвинувального акту до суду для подальшого його об’єднання з судовою справою щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка.

Як повідомляв «Главком», в середині травня голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про затримання організатора вбивства черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Нагадаємо, що у квітні 2014 року до поліції звернулась мати черкаського журналіста Василя Сергієнка і повідомила, що невідомі особи, застосувавши фізичну силу, примусово посадили її сина до автомобіля і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом Сергієнка знайшли закатованим у лісі в Корсунь-Шевченківському районі Черкаської області.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Оперативники провели комплекс оперативних заходів. 11 квітня 2017 року поліція затримала зловмисника, причетного до вбивства журналіста. Ще один із підозрюваних у вбивстві журналіста Сергієнко був затриманий правоохоронцями 11 липня 2015 року й рішенням суду взятий під варту.