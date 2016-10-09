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    Южаніна назвала нову загрозу, яка виникла через появу Нацполіції

    • Сьогодні, 14:20
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    Ніна Южаніна
    Ніна Южаніна

    Подивіться, що сталося у нас з Нацполіціей. Скільки людей в процесі її створення звільнили від роботи і відправили в нікуди, - нардеп

    В результаті створення Нацполіції Україна отримала нову загрозу: організовану злочинність, яку очолюють колишні співробітники міліції. Таку думку висловила глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише «Цензор».

    «Подивіться, що сталося у нас з Нацполіціей. Скільки людей в процесі її створення звільнили від роботи і відправили в нікуди .Ну, начебто як держава не зобов'язана стежити, що з ними сталося далі, працевлаштувалися чи ні. Але в результаті реформи ми отримали нову загрозу - організовану злочинність, яку очолюють колишні співробітники міліції», - зазначила вона.

    Як повідомлялось, у Києві правоохоронці розшукують розбійників, які поранили й пограбували киянинаЗловмисники забрали сумку із грошима у сумі близько чотирьох мільйонів гривень. Потерпілий у лікарні. Попередньо, зброя була травматичною.

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