Южаніна назвала нову загрозу, яка виникла через появу Нацполіції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ніна Южаніна

Подивіться, що сталося у нас з Нацполіціей. Скільки людей в процесі її створення звільнили від роботи і відправили в нікуди, - нардеп

В результаті створення Нацполіції Україна отримала нову загрозу: організовану злочинність, яку очолюють колишні співробітники міліції. Таку думку висловила глава Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, пише «Цензор».

«Подивіться, що сталося у нас з Нацполіціей. Скільки людей в процесі її створення звільнили від роботи і відправили в нікуди .Ну, начебто як держава не зобов'язана стежити, що з ними сталося далі, працевлаштувалися чи ні. Але в результаті реформи ми отримали нову загрозу - організовану злочинність, яку очолюють колишні співробітники міліції», - зазначила вона.

Як повідомлялось, у Києві правоохоронці розшукують розбійників, які поранили й пограбували киянина. Зловмисники забрали сумку із грошима у сумі близько чотирьох мільйонів гривень. Потерпілий у лікарні. Попередньо, зброя була травматичною.