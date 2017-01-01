У столиці невідомі підстрелили киянина та забрали у нього чотири мільйони гривень

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Місце злочину

Потерпілий намагався самотужки наздогнати зловмисників

У Києві правоохоронці розшукають розбійників, які поранили й пограбували киянина. Введено план «Перехоплення».

Про це повідомляє головне управління поліції Києва.

Як повідомили в поліції, близько 15:00 до чергової частини зателефонували свідки, які чули стрільбу в Печерському районі. За викликом негайно виїхала патрульна поліція та слідчо-оперативна група, які на місці події вилучили стріляні гільзи. Також правоохоронці опитали місцевих жителів, можливих свідків та очевидців. Потерпілого не було, оскільки, як дізналися згодом поліцейські, він намагався переслідувати автомобіль нападників.

«Зловмисники забрали сумку із грошима у сумі близько чотирьох мільйонів гривень. Потерпілий у лікарні. Попередньо, зброя була травматичною», - йдеться в повідомленні.

Незадаром до правоохоронців звернувся 28-річний киянин, який розповів, що як тільки він вийшов із автомобіля, на нього напали четверо невідомих у балаклавах зі зброєю. Вони поранили чоловіка у руку, ногу та живіт, після чого вихопили із салону машини сумку з чотирма мільйонами гривень і поїхали на автомобілі «Фольцваген Пасат». Потерпілий намагався переслідувати зловмисників, але на проспекті Бажана втратив їх з поля зору. Лише після цього звернувся до правоохоронців.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Печерського та Головного управління столичної поліції. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження.

Як повідомляв «Главком», в середу ввечері у Києві невідомий розстріляв «Мерседес» одеського бізнесмена. Подія сталась у Голосіївському районі столиці, коли чоловік разом із двома дітьми повертався автомобілем додому. Внаслідок стрілянини Олександр Ряжев загинув, а дітей доставили в лікарню.

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