З партії радикалів вигнали депутата, який своїми закликами «переплюнув» Ляшка

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Микола Булатецький

Окремі вчинки Булатецького мають деструктивні наслідки для авторитету Радикальної партії в Черкаській області, заявили в РПЛ

Бюро Черкаської територіальної організації Радикальної партії Олега Ляшка виключило депутата Миколу Булатецького з фракції та лав партії через те, що він не виконував обов’язки, покладені на нього як на депутата обласної ради, члена партії та фракції.

«Депутат Булатецький абсолютно не брав участі в засіданнях фракції Радикальної партії Олега Ляшка Черкаської обласної ради, не дотримувався єдиної консолідованої позиції фракції з важливих питань. Як депутат обласної ради, Булатецький М.І. не надіслав жодного депутатського звернення чи запиту, не проводив роботу з виборцями, не оприлюднював звіти перед громадою стосовно виконаної роботи, а також не вніс на розгляд жодного проекту рішення Черкаської обласної ради», - йдеться у зверненні черкаського осередку РПЛ.

Черкаські «радикали» вважають, що такою бездіяльністю Булатецький просто дискредитував фракцію Радикальної партії Олега Ляшка та партію в цілому. «У підтвердження цього, відносно загальної бездіяльності Миколи Івановича як депутата обласної ради до Черкаської організації РПЛ надходило безліч скарг громадян, а деякі його окремі вчинки мають деструктивні наслідки для авторитету Радикальної партії в Черкаській області. Зокрема, Булатецьким Миколою були публічно на сесії обласної ради підтримані заклики до насильства, а саме, «пересаджати на кіл всіх працівників культури», - зазначають у партії.

Там пояснюють, на підставі такої поведінки було прийнято рішення про виключення Булатецького з членів Радикальної партії Олега Ляшка з подальшим зверненням до президії Політичної ради партії з пропозицією винести на розгляд з’їзду партії питання, щодо ініціювання процедури відкликання депутата місцевої ради Булатецького.

«Радикальній партії не потрібні депутати, які піклуються виключно про власні інтереси, нехтуючи обов'язком відстоювати інтереси своїх виборців», - заявляють у зверненні, розміщеному на сторінці партії в Facebook.