З початку року в зоні АТО загинуло 69 українських бійців

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Фото: Твіттер @ poroshenko

Взагалі за час проведення антитерористичної операції загинуло 2652 українських військових

З початку цього року від обстрілів бойовиків на Донбасі загинуло 69 українських військових та ще понад 400 було поранено.

Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час перебування у танковій бригаді в районі відведення на Луганщині.

«Лише протягом цього року від ворожих обстрілів загинуло 69 військовослужбовців Збройних сил України, більше 400 бійців було поранено», – сказав президент.

Він нагадав, що загалом за час проведення антитерористичної операції загинуло 2652 українських військових, які представляли ЗСУ, СБУ, Нацгвардію, прикордонників, Нацполіцію.

Раніше повідомлялося, що президент прибув на Луганщину.

«Президент прибув у танкову бригаду в районі відведення на Луганщині», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», сьогодні президент України Петро Порошенко відвідав Харків.