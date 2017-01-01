З України на молитовний сніданок з Трампом поїхали близько 70 осіб

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Дональд Трамп

З українського боку, за різними даними, на заході очікується від 50-ти до понад 70-ти учасників

У четвер, 2 лютого, в центрі американської столиці відбудеться Національний молитовний сніданок з президентом США Дональдом Трампом.

На ньому очікується присутність кількох десятків представників з України, передає Укрінформ.

«Президент США Дональд Трамп приєднається до Національного молитовного сніданку, який відбудеться в четвер у Вашингтоні», - заявив під час прес-брифінгу в середу речник Білого дому Шон Спайсер.

За попередньою інформацією, захід має відвідати до трьох тисяч гостей – політичних та релігійних лідерів, громадських і культурних діячів – з понад 185 країн. Це традиційних захід, заснований президентом Ейзенхауером в 1953 році. Він триває кожного першого четверга лютого-місяця в Вашингтоні, зазвичай у готелі Washington Hilton.

З українського боку, за різними даними, очікується від 50-ти до понад 70-ти учасників, у тому числі тих, хто прибув за офіційними та приватними запрошеннями. Прізвища не уточнюються, але вже зараз відомо про традиційну участь у заході народного депутата Павла Унгуряна, глави НТРКУ Юрія Артеменка, нардепів Оксани Білозір, Валерія Карпунцова, Георгія Логвинського, Юлії Тимошенко та інших.

У п'ятницю відбудеться українська частина молитовного сніданку. «Українська зустріч є частиною Національного молитовного сніданку США, вона відбувається традиційно вже протягом 12-ти останніх років», - зазначив у коментарі Укрінформу фундатор заходу Михайло Жовнер.

За його словами, участь в українському сніданку є «абсолютно безкоштовною». Мета зустрічі полягає в тому, «щоб зібрати українських представників і дати їм можливість додатково поспілкуватись», зауважив організатор.

Він не уточнив, скільки очікується гостей, і хто з відомих особистостей буде присутнім у п'ятницю, пославшись на те, що це – приватний захід. Водночас, він поінформував, що на українську частину немає персональних запрошень.

«Ми інформуємо про цей захід українців і представників європейських країн, хто приїжджає на Національний молитовний сніданок до Вашингтона. Можу сказати, що ми очікуємо на всіх запрошених гостей, у тому числі американських конгресменів і сенаторів», - сказав Жовнер.

Він підкреслив, що головна ідея полягає в тому, щоб «українці, американці, європейці знаходили спільну мову, не зважаючи на розбіжності в політичних поглядах, уподобання та переконання, оскільки більш важливим є спілкування, пошук спільної платформи і спільних підходів».

Український молитовний сніданок має відбутися о 7:30 ранку п'ятниці, 3 лютого, в готелі Washington Hilton американської столиці.