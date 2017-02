Рекс Тіллерсон став держсекретарем США

«За» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43

Сенат США затвердив Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Згідно з повідомленням, «за» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43.

Як зазначає кореспондент американського каналу CNN, «за» призначення Тіллерсона проголосували усі законодавці-республіканці та 4 демократи.

