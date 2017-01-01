Рекс Тіллерсон став держсекретарем США
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«За» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43Сенат США затвердив Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США.
Про це повідомляє «Голос Америки».
Згідно з повідомленням, «за» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43.
Як зазначає кореспондент американського каналу CNN, «за» призначення Тіллерсона проголосували усі законодавці-республіканці та 4 демократи.
The Senate confirmed Rex Tillerson to be Secretary of State by a vote of 56-43, every GOPer joined by 4 Dems vote Aye— Jake Tapper (@jaketapper) 1 лютого 2017 р.