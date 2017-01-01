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    Рекс Тіллерсон став держсекретарем США

    • Сьогодні, 22:45
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    «За» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43

    Сенат США затвердив Рекса Тіллерсона на посаду державного секретаря США.

    Про це повідомляє «Голос Америки».

    Згідно з повідомленням, «за» проголосували 56 членів сенату, «проти» — 43.

    Як зазначає кореспондент американського каналу CNN, «за» призначення Тіллерсона проголосували усі законодавці-республіканці та 4 демократи.


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