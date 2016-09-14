За час окупації з Криму виїхали 10% кримських татар, - Джемілєв



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мустафа Джемілєв

Лише кримських татар виїхало з півострова близько 20–25 тисяч за весь час окупації Криму Росією – лідер кримських татар

За час окупації Криму Росією з півострова виїхали близько 20-25 тисяч кримських татар, що становить 9%-10% від усіх представників цього народу, які проживають в Криму. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив лідер кримськотатарського народу, народний депутат України від БПП Мустафа Джемілєв.

За його словами, попри заклики Меджлісу, тенденція нині така, що кримські татари все ж виїжджають з Криму. «На жаль, тихо-тихо виїжджають. Точних даних, звичайно, немає, але орієнтовно лише кримських татар виїхало з півострова близько 20–25 тисяч за весь час окупації Криму Росією. Це вже близько 10% від усіх кримських татар, які проживають там. І тенденція не є хорошою, люди таки виїздять», - сказав він.

За його словами, окупаційна влада всіляко підштовхує людей до того, аби вони виїхали з Криму. Так звані «правоохоронці» проводять обшуки не тому, що хтось щось там зробив, а щоб створити атмосферу, у якій би всі боялися. «У Криму нині люди з шостої до дев’ятої ранку живуть у напруженні: до кого наступного прийдуть? Якщо в цей проміжок часу до тебе не прийшли, то це означає, що сьогодні обшуку не буде», - розповів Джемілєв.

Детальніше читайте: Мустафа Джемілєв: У країні такий «розгул демократії», що тепер ми пропагуємо відторгнення своїх територій