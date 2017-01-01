За добу Україна втратила одного військового в зоні АТО, ще п’ятьох бійців поранено

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В районі Авдіївки противник тричі застосовував заборонені Мінськими угодами міномети

Минулої доби бойовики на Донбасі 44 рази застосовували зброю проти підрозділів Збройних сил України, з них вісім разів терористи використовували озброєння, що заборонене Мінськими угодами.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО.

На приморському напрямку фронту бандформування найчастіше вели обстріли позицій ЗСУ - 24 рази. Пізно ввечері противник зі 120-мм мінометів впродовж години обстрілював укріплення сил АТО поблизу Новотроїцького. Також із настанням сутінок ворожі збройні провокації із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів відбувались неподалік Широкиного, Гнутового, Березового, Богданівки, Павлополя, Мар'їнки та Красногорівки. Окрім того, по опорних пунктах сил АТО біля Красногорівки та Богданівки бандити вели вогонь з озброєння БМП, а в районі Широкиного, Павлополя та Мар'їнки обстріли здійснювали ворожі снайпери.

На донецькому напрямку бойовики обстрілявши вчора зранку одне з сільгоспгосподарств неподалік н.п. Новолуганське, що на Світлодарській дузі, підконтрольні Росії озброєні банди не припинили обстрілювати житлові квартали та об'єкти інфраструктури. Так, вже ввечері, близько 19:45 години, бойовики вкотре обстріляли з мінометів місто Авдіївку. В результаті поранення отримали троє мирних мешканців, які в момент обстрілу перебували на автобусній зупинці. Всі вони госпіталізовані до міської лікарні. Один з них - у важкому стані. Також одна з мін влучила у подвір'я приватного будинку. Там, на щастя, ніхто не постраждав.

Загалом, Авдіївка та її передмістя залишаються однією з найгарячіших точок на мапі бойових дій. Лише вчора ввечері на тій ділянці лінії зіткнення противник тричі застосовував заборонені Мінськими угодами міномети калібру 120 мм, а також неодноразово бив по наших оборонних укріпленнях з гранатометів різних модифікацій та різноманітної стрілецької зброї. Окрім того, на даному напрямку з піхотного озброєння бойовики вели вогонь по українських воїнах, котрі тримають оборону в районі Пісків та Зайцевого.

На луганському напрямку минулої доби зафіксовано шість випадків використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Зокрема, після 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали з гранатометів та стрілецької опорні пункти сил АТО в районі Кримського, Станиці Луганської, Сизого та станції Донець.

В результаті бойових дій минулої доби один український воїн загинув, ще п`ятеро отримали поранення.

Як повідомляв «Главком», станом на 18:00 вівторка було зафіксовано лише 16 ворожих обстрілів.