За добу в АТО поранено двоє українських бійців

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Українські захисники на Донбасі

Минулої доби найгарячіше було на приморському напрямку

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень двоє бійців. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення», — сказав він.

Як повідомлялося, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

Найгарячіше було на приморському напрямку. Зокрема, після 18.00 години вчорашнього дня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм по наших укріпленнях в районі Широкиного та Чермалика.

На донецькому напрямку минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків.

На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї.