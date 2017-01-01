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    За добу в АТО поранено двоє українських бійців

    • Сьогодні, 13:36
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    Українські захисники на Донбасі
    Українські захисники на Донбасі

    Минулої доби найгарячіше було на приморському напрямку

    За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень двоє бійців. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

    «За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення», — сказав він.

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    Як повідомлялося, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.

    Найгарячіше було на приморському напрямку. Зокрема, після 18.00 години вчорашнього дня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм по наших укріпленнях в районі Широкиного та Чермалика.

    На донецькому напрямку минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків. 

    На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї.

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