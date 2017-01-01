За добу в АТО поранено двоє українських бійців
- Сьогодні, 13:36
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Минулої доби найгарячіше було на приморському напрямку
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції внаслідок бойових дій загиблих серед українських військових немає, але зазнали поранень двоє бійців. Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, двоє військовослужбовців отримали поранення», — сказав він.
Як повідомлялося, впродовж 26 травня бойовики 61 раз відкривали вогонь по підрозділах ЗС України, подекуди використовуючи й важке артилерійське озброєння.
Найгарячіше було на приморському напрямку. Зокрема, після 18.00 години вчорашнього дня бойовики здійснили декілька обстрілів середньої інтенсивності з мінометів калібру 120 мм по наших укріпленнях в районі Широкиного та Чермалика.
На донецькому напрямку минулої доби відбулось 19 обстрілів з боку проросійських бойовиків.
На луганському напрямку минулої доби зафіксовано 8 випадків застосування представниками російсько-терористичних угруповань зброї.