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    За добу в зоні АТО відбулося 25 обстрілів: загинув один військовий

    • Сьогодні, 06:09
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    По Новотроїцькому вогонь вів снайпер

    Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Один наш військовий загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

    На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Новоселівки Другої. З гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве.

    На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську.



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