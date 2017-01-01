За добу в зоні АТО відбулося 25 обстрілів: загинув один військовий



Розсилка ВІДПРАВИТИ

По Новотроїцькому вогонь вів снайпер

Загалом зафіксовано 25 обстрілів. Один наш військовий загинув. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З гранатометів та стрілецької зброї на Маріупольському напрямку окупанти обстрілювали Широкине, Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з 82 міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Новоселівки Другої. З гранатометів та стрілецької зброї – Авдіївку та Зайцеве.

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Новозванівку, Сизе та Станицю Луганську.





