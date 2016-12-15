Бойовики за добу 32 рази обстріляли сили АТО, поранено одного бійця – штаб

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На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці

Минулої доби російсько-окупаційні війська 32 рази вели вогонь по позиціях українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО.

У повідомленні зазначають, що один військовослужбовець зазнав поранення.

«На Луганському напрямку зі 120 міліметрових мінометів та гранатометів різних систем вони вели вогонь по Новозванівці. З гранатометів — по Талаківці та Станиці Луганській, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер», — вказали у прес-центрі АТО.

«На Маріупольському напрямку — з мінометів окупанти вели вогонь по Мар’їнці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Гнутовому, Павлополю, Широкиному, Мар’їнці, Красногорівці, Водяному та Новотроїцькому. По Старогнатівці вогонь вела БМП противника», — додали в штабі.

Зазначається, що на Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії вели вогонь по наших позиціях в районі Троїцького, а з 82 міліметрових мінометів — по Авдіївці. З гранатометів та стрілецької зброї — по Луганському та Авдіївці.



