Формула звільнення Донбасу від окупантів. Справжня, а не гібридна
- Сьогодні, 08:03
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Розсилка
Ціна окупації для Росії має динамічно зростати з кожним місяцем
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Пора уже окончательно определить формулу освобождения Донбасса от оккупантов. И начинать работать по ней.
Что поддерживает большинство украинцев?
1. Военного решения нет.
И даже если бы оно было, то надо беречь жизнь каждого воина. Если есть иные варианты, надо использовать иные. А они есть. И они гораздо больше соответствуют интересам Украины.
2. Никаких изменений в Конституции, никаких особых статусов, никаких амнистий российским наемникам и местным коллаборантам, которые брали в руки оружие и убивали.
3. Экономическая блокада.
Только не гибридная, как сейчас, а настоящая.
С выставлением счетов за электричество и воду. С утверждением жесткого графика покрытия задолженности. Возможен взаимозачет углем. Все.
Предупредить об этом заранее и население, и друзей Савченко.
К примеру, час Х 1 мая. До этой даты у населения есть время подумать, самоорганизоваться и что-то сказать. Оккупантам. Не желают или боятся что-то говорить, пусть оплачивают все по полной программе. Нет денег? Нет воды и электричества. И никаких товаров и продуктов.
Цена оккупации для России должна динамично расти с каждым месяцем. Если этого происходить не будет, то нынешняя ситуация продлится еще, как минимум, 7 лет.
Джерело: блог Сергія Запорізького