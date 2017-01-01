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    Думки вголос

    Формула звільнення Донбасу від окупантів. Справжня, а не гібридна

    • Сергій Запорізький

      Підприємець

    • Сьогодні, 08:03
    • Розсилка
    Бойовики на Донбасі
    Бойовики на Донбасі

    Ціна окупації для Росії має динамічно зростати з кожним місяцем

    Мовою оригіналу

    Пора уже окончательно определить формулу освобождения Донбасса от оккупантов. И начинать работать по ней.

    Что поддерживает большинство украинцев?

    1. Военного решения нет.

    И даже если бы оно было, то надо беречь жизнь каждого воина. Если есть иные варианты, надо использовать иные. А они есть. И они гораздо больше соответствуют интересам Украины.

    2. Никаких изменений в Конституции, никаких особых статусов, никаких амнистий российским наемникам и местным коллаборантам, которые брали в руки оружие и убивали.

    3. Экономическая блокада.

    Только не гибридная, как сейчас, а настоящая.

    С выставлением счетов за электричество и воду. С утверждением жесткого графика покрытия задолженности. Возможен взаимозачет углем. Все.

    Предупредить об этом заранее и население, и друзей Савченко.

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    К примеру, час Х 1 мая. До этой даты у населения есть время подумать, самоорганизоваться и что-то сказать. Оккупантам. Не желают или боятся что-то говорить, пусть оплачивают все по полной программе. Нет денег? Нет воды и электричества. И никаких товаров и продуктов.

    Цена оккупации для России должна динамично расти с каждым месяцем. Если этого происходить не будет, то нынешняя ситуация продлится еще, как минимум, 7 лет.

    Джерело: блог Сергія Запорізького

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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