Формула звільнення Донбасу від окупантів. Справжня, а не гібридна

Сергій Запорізький Підприємець

Сергій Запорізький

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Ціна окупації для Росії має динамічно зростати з кожним місяцем

Мовою оригіналу

Пора уже окончательно определить формулу освобождения Донбасса от оккупантов. И начинать работать по ней.

Что поддерживает большинство украинцев?

1. Военного решения нет.

И даже если бы оно было, то надо беречь жизнь каждого воина. Если есть иные варианты, надо использовать иные. А они есть. И они гораздо больше соответствуют интересам Украины.

2. Никаких изменений в Конституции, никаких особых статусов, никаких амнистий российским наемникам и местным коллаборантам, которые брали в руки оружие и убивали.

3. Экономическая блокада.

Только не гибридная, как сейчас, а настоящая.

С выставлением счетов за электричество и воду. С утверждением жесткого графика покрытия задолженности. Возможен взаимозачет углем. Все.

Предупредить об этом заранее и население, и друзей Савченко.

К примеру, час Х 1 мая. До этой даты у населения есть время подумать, самоорганизоваться и что-то сказать. Оккупантам. Не желают или боятся что-то говорить, пусть оплачивают все по полной программе. Нет денег? Нет воды и электричества. И никаких товаров и продуктов.

Цена оккупации для России должна динамично расти с каждым месяцем. Если этого происходить не будет, то нынешняя ситуация продлится еще, как минимум, 7 лет.

Джерело: блог Сергія Запорізького

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»