За два роки уряд залучив на відновлення Донбасу понад $1,5 млрд донорських коштів

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Відновлення Донбасу

Дана сума перевищує оцінку орієнтовного обсягу фінансових потреб, яку раніше дали спільна місія ЄС, ООН та Світовий банк

Сума коштів іноземних донорів, залучених українським урядом в 2015-2016 роках на відновлення постраждалих від війни регіонів сходу України та допомогу постраждалим, перевищила 1,5 млрд доларів (1,3 млрд євро і 286,6 млн дол. США). Про це пише DT.UA.

За словами автора статті, дана сума перевищує оцінку орієнтовного обсягу фінансових потреб на виконання Програми «Відновлення і розбудова миру у східних регіонах України», яку раніше дали спільна місія ЄС, ООН та Світовий банк.

«Цих коштів мало би вистачити на фінансування трьох компонентів цільової програми: інфраструктура і соціальні послуги; відновлення економіки і соціальна стійкість; розбудова миру і громадська безпека. Реалізовуватися вона має у п'яти областях (формула 2+3) — Донецькій, Луганській та регіонах, де оселилося найбільше переміщених з них осіб (Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій)», – йдеться в статті.

Як повідомлялося, бойовики на Донбасі блокують ремонтно-відновлювальні роботи важливих об'єктів цивільної інфраструктури поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі.

Крім того, вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити.