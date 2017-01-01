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    Думки вголос

    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити

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    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити
    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Сьогодні, 15:27
    • Розсилка

    Єврокомісар Йоганес Ган разом із послом ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі та іншими своїми колегами відвідали Широкине

    Зруйновані будинки, розкидані дитячі речі, свідчення колись щасливого і заможного побуту, школа, де ще 3 роки тому навчалися діти.

    Мені здається, найбільше Йоганеса вразив маленький шматочок від «Граду», а таких уламків повно в повністю знищеному, колись престижному курортному містечку. Він довго крутив в руках цей смертоносний крихітний уламок, уважно вислуховуючи своїх колег - міністра Клімкіна, міністра Черниша, віце-прем'єра Зубка.

    Європейська делегація була вражена наслідками обстрілів Шмрокіного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкіного ще й велика проблема з замінуванням, в т. ч. узбережжя Азовського моря) - лише в Донецькій області 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський. 

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    Україна виступає за повну демілітаризацію Широкіного. За збільшення патрулів СММ ОБСЄ, адже багатотисячний Маріуполь - в 10 кілометрах, в зоні постійного ризику. За те, щоб тут цілодобово працював постійнодіючий хаб місії.

    Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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