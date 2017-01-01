Вісім населених пунктів на Донеччині вже неможливо відновити

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Ірина Геращенко Народний депутат України, віце-спікер

Ірина Геращенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Єврокомісар Йоганес Ган разом із послом ЄС в Україні Х'югом Мінгареллі та іншими своїми колегами відвідали Широкине

Зруйновані будинки, розкидані дитячі речі, свідчення колись щасливого і заможного побуту, школа, де ще 3 роки тому навчалися діти.

Мені здається, найбільше Йоганеса вразив маленький шматочок від «Граду», а таких уламків повно в повністю знищеному, колись престижному курортному містечку. Він довго крутив в руках цей смертоносний крихітний уламок, уважно вислуховуючи своїх колег - міністра Клімкіна, міністра Черниша, віце-прем'єра Зубка.

Європейська делегація була вражена наслідками обстрілів Шмрокіного, яке не підлягає відновленню. І таких населених пунктів, що не підлягають відновленню (а навколо Широкіного ще й велика проблема з замінуванням, в т. ч. узбережжя Азовського моря) - лише в Донецькій області 8. Про це поінформував глава ОВЦА П. Жебрівський.

Ми з Марією Іоновою розповіли про гуманітарну ситуацію.

Україна виступає за повну демілітаризацію Широкіного. За збільшення патрулів СММ ОБСЄ, адже багатотисячний Маріуполь - в 10 кілометрах, в зоні постійного ризику. За те, щоб тут цілодобово працював постійнодіючий хаб місії.

Я вірю, що кожен візит на Донбас наших європейських партнерів додає аргументів щодо санкцій проти РФ, яка принесла горе і смерть на цю прекрасну землю.

Джерело: блог Ірини Геращенко

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