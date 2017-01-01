Росія перекинула своїм терористам на Донбас 250 тонн пального, - розвідка

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З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для бойовиків на Донбасі

Із території Російської Федерації до тимчасово окупованих районів Луганської області прибуло п'ять залізничних цистерн з приблизно 250 тоннами пально-мастильних матеріалів.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«З території РФ продовжується постачання матеріально-технічних засобів для з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ. 6 січня ц.р. зафіксовано прибуття на станцію Ровеньки п’яти залізничних цистерн з пально-мастильними матеріалами (близько 250 тонн)», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, минулої доби на Донбасі поранено двох українських бійців.

Раніше повідомлялося, що сили АТО відбили напад диверсантів під Авдіївкою.

Зазначають, що напад стався близько о пів на першу ночі. Під час бойового зіткнення, яке тривало близько півгодини.

Нагадаємо, бойовики за добу 42 рази обстріляли сили АТО, поранено двох бійців.