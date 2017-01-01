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    За рішеннями Європейського суду Україна виплатила переселенцям 612 млн гривень

    • Сьогодні, 08:47
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    Переселенці з Донбасу подали тисячі позовів проти України в Європейський суд з прав людини

    За минулий рік Україна сплатила 612 мільйонів гривень за рішеннями ЄСПЛ і на сьогодні заборгованостей перед своїми громадянами не має, стверджують в українському Мін’юсті, передає DW.

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    «Протягом останніх десяти років Україна була у переліку держав, які мали борг з виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). У жовтні 2016 року борг сягнув близько 400 мільйонів гривень», — повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

    Схоже, українській владі за декілька місяців вдалося погасити борг перед власними громадянами. Як сказав Уповноважений України у справах ЄСПЛ Іван Ліщина, у 2016 році українцям, які шукали правди у Страсбурзькому суді, держава виплатила 612 мільйонів гривень за новими рішеннями і старими боргами.

    «Ця сума включала в себе три дуже великі виплати за старими заборгованостями, одна з яких становила 5 мільйонів євро», — наголосив Ліщина. За його словами, наразі є деяка затримка з виплатами «за кількома справами, які стосуються дуже особливих випадків».

    «Але за загальними справами, у яких ЄСПЛ призначає сплатити конкретну суму грошей, ніяких проблем абсолютно немає, вони сплачуються», — додав Ліщина.

    Як відомо, переселенці з Донбасу подали тисячі позовів проти України в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ).

     

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