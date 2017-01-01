  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    За спробою влаштувати переворот у Чорногорії стоїть Росія, - спецслужби

    • Сьогодні, 08:12
    • Розсилка
    Міло Джукановіч
    Міло Джукановіч

    На участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення

    За спробою торішнього перевороту в Чорногорії стоять російська влада. Про це, з посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді, повідомила Sunday Telegraph, передає Reuters.

    У матеріалі йдеться, що британськими та американськими спецслужбами «зібрані докази» про причетність Росії до змови. Співрозмовники видання зазначили, що на участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення.

    «Йдеться про змову, мета якої – розвалити або підім’яти під себе уряд Чорногрії. Складно уявити, що виконавці не отримували вказівок», - сказало джерело видання в британському уряді.

    Представник британського МЗС, коментуючи публікацію газети, заявила, що спецслужбами Чорногорії встановлено, що в підготовці змови підозрюються «російські націоналісти».

    Про «російських націоналістів» які до того ж планували вбивство прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, раніше говорив і спеціальний прокурор Чорногорії Миливойе Катніч, який займався розслідуванням обставин спроби зриву торішніх парламентських виборів в країн

    Читайте також
    Чорногорія переворот
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ