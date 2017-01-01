За спробою влаштувати переворот у Чорногорії стоїть Росія, - спецслужби

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Міло Джукановіч

На участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення

За спробою торішнього перевороту в Чорногорії стоять російська влада. Про це, з посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді, повідомила Sunday Telegraph, передає Reuters.

У матеріалі йдеться, що британськими та американськими спецслужбами «зібрані докази» про причетність Росії до змови. Співрозмовники видання зазначили, що на участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення.

«Йдеться про змову, мета якої – розвалити або підім’яти під себе уряд Чорногрії. Складно уявити, що виконавці не отримували вказівок», - сказало джерело видання в британському уряді.

Представник британського МЗС, коментуючи публікацію газети, заявила, що спецслужбами Чорногорії встановлено, що в підготовці змови підозрюються «російські націоналісти».

Про «російських націоналістів» які до того ж планували вбивство прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, раніше говорив і спеціальний прокурор Чорногорії Миливойе Катніч, який займався розслідуванням обставин спроби зриву торішніх парламентських виборів в країн