За спробою влаштувати переворот у Чорногорії стоїть Росія, - спецслужби
- Сьогодні, 08:12
-
Розсилка
На участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення
За спробою торішнього перевороту в Чорногорії стоять російська влада. Про це, з посиланням на високопоставлені джерела в британському уряді, повідомила Sunday Telegraph, передає Reuters.
У матеріалі йдеться, що британськими та американськими спецслужбами «зібрані докази» про причетність Росії до змови. Співрозмовники видання зазначили, що на участь Росії в змові «на високому рівні» вказують перехоплені телефонні розмови, електронні листи та інші свідчення.
«Йдеться про змову, мета якої – розвалити або підім’яти під себе уряд Чорногрії. Складно уявити, що виконавці не отримували вказівок», - сказало джерело видання в британському уряді.
Представник британського МЗС, коментуючи публікацію газети, заявила, що спецслужбами Чорногорії встановлено, що в підготовці змови підозрюються «російські націоналісти».
Про «російських націоналістів» які до того ж планували вбивство прем'єр-міністра країни Міло Джукановіча, раніше говорив і спеціальний прокурор Чорногорії Миливойе Катніч, який займався розслідуванням обставин спроби зриву торішніх парламентських виборів в країн