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    У Чорногорії проросійських опозиціонерів можуть відправити за грати

    • Сьогодні, 20:48
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    <em><span>Андрій Мандич і Мілан Кнезевич</span></em>
    Андрій Мандич і Мілан Кнезевич

    Мандич і Кнезевич заперечують провину і називають звинувачення «фікцією»

    Парламентська комісія Чорногорії підтримала скасування імунітету з проросійських опозиціонерів, яких підозрюють у причетності до проросійської змови з метою повалення влади.

    Про це повідомляє «Радіо свобода».

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    Зазначається, що тепер за скасування з них імунітету має проголосувати парламент. Очікують, що голосування відбудеться 15 лютого.

    Прокурор Міловой Катнич вже зробив запит, відтак Андрія Мандича і Мілана Кнезевича можуть затримати і посадити на лаву підсудних.

    Прокурор заявив, що обох лідерів проросійського «Демократичного фронту», який протистоїть членству країни у НАТО, підозрюють у «створенні кримінальної організації» і діях, спрямованих проти «конституційного ладу і безпеки Чорногорії».

    Мандич і Кнезевич заперечують провину і називають звинувачення «фікцією».

    Раніше у Чорногорії арештували близько 20 людей у зв’язку з підозрою до спроби державного перевороту у жовтні минулого року, більшість з них є сербськими націоналістами.

    Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.

    У листопаді стало відомо, що російські націоналісти планували замах на життя прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановича.

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