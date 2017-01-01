За заступницю Кернеса внесли 30 млн грн застави
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Адвокат Тетяни Овіннікової повідомила, що заставу збирали «усім білим світом»
Заставу за заступника міського голови Харкова Тетяну Овіннікову, підозрювану у справі про виділення землі псевдожитлово-будівельним кооперативам (так звана кооперативна схема), внесено до закінчення терміну, і вона не буде заарештована. Про це повідомила її адвокат Юлія Плетньова.
«Заставу сплачено, повну сумe сьогодні внесено. Друзі, близькі, знайомі (вносили гроші - ІФ), загалом, як то кажуть, усім білим світом збирали. Підтверджувальні документи вже надано до суду», - сказала Плетньова агентству «Інтерфакс-Україна».
Як повідомляв «Главком», Апеляційний суд Києва погодив клопотання про арештзаступниці міського голови Харкова Тетяни Овіннікової у справі про розкрадання 650 га землі керівниками Харківської міськради. Але Овіннікова не перебуває під вартою попри те, що суд погодив її арешт з можливістю застави.
Справа стосується розкрадання 650 га землі керівництвом Харківської міської ради.
За даними слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство і регламент міськради, «протягом 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та в підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила і сприяла винесення на сесію міської ради питань про безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їх членів».
При цьому вона «діяла за змовою і в інтересах засновників і членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – людей, наближених до високопоставлених осіб Харківської міської ради», вважають слідчі.