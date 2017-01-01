Загострення на Донбасі: 53 обстріли бойовиків, є поранені

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За минулу добу противник 53 рази відкривав вогонь по українським воїнам

За минулу добу був поранений один український військовослужбовець

Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною. Підрозділи російсько-терористичних військ продовжують обстрілювати підрозділи ЗС України вздовж всієї лінії розмежування, іноді застосовуючи і важке артилерійське озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Так, за минулу добу противник 53 рази відкривав вогонь по українським воїнам. При цьому був поранений один український військовослужбовець.

На приморському напрямку незаконні збройні формування 29 разів застосовували зброю проти підрозділів ЗС України. Зокрема, ввечері, 23 травня, бойовики обстріляли опорні пункти біля Широкіно, Талаковки, Гнутово, Новотроїцького та Водяного, Мар'їнки і Красногорівки.

На донецькому напрямку зафіксовано 13 фактів порушення бойовиками домовленостей про незастосування зброї.

«Майже половина з них з використанням важкого артилерійського озброєння, яке заборонено мінськими домовленостями. Зокрема, вчора під вечір бойовики обстріляли наші опорні пункти в південному передмісті Авдіївки з РСЗВ «Град» і 120-мм мінометів. Під час цього обстрілу кілька реактивних снарядів бойовики випустили по житловому сектору Авдіївки, в результаті чого один місцевий житель був поранений, 4 приватні будинки - зруйновані вщент, ще більше десятка споруд - пошкоджені. Пізніше на цій ділянці супротивник двічі вдарив з потужних систем ствольної артилерії калібру 152 мм», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за кілька хвилин до півночі бойовики обстріляли зміцнення ЗСУ у Пісків.

На луганському напрямку протягом минулої доби зафіксовано 11 фактів використання бойовиками зброї. Після 18.00 і до опівночі НЗФ відкривали вогонь по опорним пунктам сил АТО поблизу Новоолександрівка, Новозвановки, Кримського і Валуйського.

Раніше начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики з «Градів» обстріляли стару частину міста Авдіївка. За даними української сторони СЦКК, зруйнований майже цілий квартал міста.