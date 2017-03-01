Захист Насірова попросив відводу судді після відмови перенести засідання

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Роман Насіров

У суді щодо обрання запобіжного заходу Насірову оголосили перерву

Захист відстороненого глави ДФС Романа Насірова наполягав на перенесенні засідання до стабілізації стану клієнта.

Про це повідомляє «Українська правда».

«Сам Насіров також попросив дати йому можливість закінчити обстеження і стабілізувати стан здоров'я, після чого він зможе брати участь у засіданні. Однак об 11:35 суд відмовив у відкладенні судового засідання», - йдеться в повідомленні.

У судовому засіданні з обрання запобіжного заходу главі ДФС Роману Насірову оголошено перерву.

Таке рішення було прийнято після того, як сторона захисту заявила про відвід судді у справі.

«Сторона захисту вбачає упередженість у діях слідчого судді», - сказав один з адвокатів.

Раніше сторона захисту вимагала допиту всіх 9 членів лікарської комісії Інституту кардіології імені Стражеска, яка в суботу проводила обстеження Насірова. Однак сторона обвинувачення виступила проти, оскільки це затягує процес і вже було ухвалено рішення про допит в якості свідка голови цієї комісії.

Суддя відхилив клопотання захисту.

Крім того, Солом'янський райсуд Києва ухвалив рішення приєднати уточнений висновок Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова до матеріалів справи.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.