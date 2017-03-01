Насірову встановили діагноз: гіпертонія, невідкладної допомоги не потребує

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Роман Насіров

В Інституту кардіології вважають, що пацієнт може лікуватися в амбулаторних умовах

У глави ДФС Романа Насірова діагностували гіпертонічну хворобу ІІ стадії, високого ризику. За результатами обстеження 4 березня, невідкладної допомоги пацієнт не потребує.

Про це свідчить уточнений висновок Інституту кардіології імені Стражеска щодо стану здоров'я Насірова, наданий після отримання медичної документації з лікарні «Феофанії», який оприлюднила «Українська правда».

«При стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати лікування в амбулаторних умовах. На час обстеження невідкладної допомоги не потребує», - йдеться в документі.

Як повідомлялося, пізно ввечері 2 березня детективи НАБУ вручили главі ДФС Роману Насірову повідомлення про підозру в палаті «Феофанії», куди його госпіталізували вранці з діагнозом «гіпертонічний криз». Насірова підозрюють у скоєнні дій, які завдали державі збитків на суму 2 млрд грн.

Усі подробиці гучної справи навколо Романа насірова ви можете знайти за цим посиланням.