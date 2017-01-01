Голова ДФС вважався людиною президента. Але при цьому мав забагато «обов’язків» перед сторонніми гравцями

Увечері 2 березня співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спробували вручити підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Події відбувалися в лікарні «Феофанія». Так оригінально слідчі вирішили привітати чиновника з днем народження, який він святкує сьогодні, 3 березня. Насірова звинувачують за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Працівникам НАБУ не одразу вдалося дістатись до підозрюваного – їм просто не відкривали двері. Вахтер мотивував свої дії тим, що неприйомний час. Проте згодом детективи таки змогли прорватись у приміщення і навіть зачитати підозру головному фіскалу. Хоча він, як виглядає з відео, у той час був непритомним.

Після цього лікарі діагностували у Насірова інфаркт. А його адвокати стверджують, що ніякої підозри їхньому клієнту оголошено не було (якраз через те, що той начебто був непритомним). Хоча голова НАБУ Артем Ситник на сьогоднішньому брифінгу заявив, що і підозру було оголошено, і протокол складено.

Цікаво, що один з адвокатів Насірова – Ігор Черезов – раніше захищав у суді екс-ректора Податкової академії Петра Мельника, який прославився своїми запамороченнями в суді. Різке погіршення здоров’я голови ДФС також могло бути невипадковим, оскільки він заздалегідь знав про претензії НАБУ. Буквально за годину до госпіталізації вийшло інтерв’ю сайту «Обозреватель», де Насіров стверджував, що НАБУ хоче вручити йому підозру, аби врятувати справу, порушену проти нього. На думку слідства, голова ДФС неправомірно прийняв рішення стосовно розстрочки податкових боргів підприємствам, що входять до сфери впливу депутата-втікача Олександра Онищенка.

Слідство вважає, що Насіров протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах Онищенка, надав керівникам регіональних та територіальних органів ДФС незаконну вказівку приймати безпідставні рішення про розстрочку податкового боргу в 2 млрд грн ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

Цю справу було заведено НАБУ за минулорічним зверненням кількох народних депутатів на чолі з Тетяною Чорновол з «Народного фронту». Насірова вже неодноразово викликали до НАБУ на допити, але вчора дійшло до обшуків у його кабінеті, які дивним чином збіглися із його госпіталізацією. Причому голова НАБУ Артем Ситник заперечує, що Насірова заздалегідь попередили про можливе затримання.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура буде клопотати про тримання під вартою головного фіскала та відсторонення його від посади. Але наразі в САП стверджують, що підозрюваний не є затриманим, оскільки перебуває в лікарні.

Велика справа

Згадані вище підприємства у справі Насірова також фігурують в основному провадженні щодо так званої газової справи Онищенка. Нагадаємо, що депутата-втікача підозрюють в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із державною компанією «Укргазвидобування».

Як відомо, звинувачення проти Олександра Онищенка і його оточення пов’язані із організацією протягом 2014-2015 рр. злочинних схем продажу природного газу. Паливо видобувалось у рамках спільної діяльності «Укргазвидобування» та підконтрольних нардепу-втікачу компаній «Фірма Хас», «Надра Геоцентр», «Карпатнадраінвест». Паливо продавали за значно заниженими цінами через товарні біржі на фіктивних аукціонах. Паливо скуповували завчасно визначені «переможці» за ціною 3000–3500 гривень за тисячу кубометрів та перепродували за ринковою вартістю кінцевим споживачам чи газотрейдерам (5000–5500 грн за тисячу кубометрів). Це призвело до збитків «Укргазвидобування» на суму понад 500 млн гривень, а заборгованість зі сплати ренти за користування надрами зазначених вище компаній перевищила 1,2 млрд гривень.

Ситник на своєму брифінгу заявив, що розслідування справи складається з трьох блоків: «Перше – безпосередньо люди, які входили в злочинну організацію Онищенка, друге – це службові особи «Укргазвидобування», за сприяння яких можливі були ці маніпуляції з газом, і третє – це службові особи фіскальної служби, які приймали, на нашу думку, незаконні рішення про відстрочку рентних платежів».

При цьому Ситник заперечує, що в цьому випадку мала місце рутинна законна відстрочка, на яку ДФС має право: «У даному випадку відстрочка застосовувалася незаконно, тому що підприємства взагалі не платили. Рішення про відстрочку приймалося за умови, що буде хоч частина сплачених платежів. Платежі не сплачувалися – і знову приймалося рішення про відстрочку. У деяких випадках клопотання суб’єкта господарювання ще не надходило, а рішення про відстрочку вже приймалося».

Сам Онищенко, котрий, як відомо переховується за кордоном, звідки лякає українських можновладців «плівками», так прокоментував події з Насіровим «РБК-Україна»: «Це найбільший провал НАБУ. Слідство нічого не доведе. Тому що в моїх взаєминах з Насіровим грошей не було. Водночас затримати і заарештувати фігуру такого рівня – удар по НАБУ і владі в цілому. Ця дискредитація однієї людини може закінчитися дискредитацією всієї антикорупційної системи».

Хоча раніше той самий Онищенко в інтерв’ю журналісту Дмитру Гнапу стверджував, що Петро Порошенко доручав йому домовитись із Насіровим про схему з рентою заради фінансування певних політичних проектів та депутатських голосувань.

Звісно, затримання фігури такого рангу – це виклик для новостворених антикорупційних органів. Якщо і ця справа зрештою розвалиться, це буде сильним ударом по їхній репутації.

Деталі справи

Якщо Національне антикорупційне бюро зіпсувало Роману Насірову святкування дня народження, то Генеральна прокуратура – Новий рік. Як з’ясував «Главком», наприкінці грудня Спеціалізована антикорупційна прокуратура вперше вказала на ключову роль Державної фіскальної служби у справі Онищенка. Це відбулось 19 грудня 2016 року під час засідання Харківського апеляційного господарського суду, де «Укргазвидобування» намагалося розірвати договір щодо спільної діяльності із підконтрольною нардепу-втікачу фірмою «Карпатинадраінвест». Саме тоді підлеглі керівника антикорупційної прокуратури Назара Холодницького публічно заявили, що «Державною фіскальною службою України не вжито достатніх заходів для належного захисту інтересів держави», пов’язаних із проблемними взаємовідносинами «Укргазвидобування» та підконтрольних Олександру Онищенку компаній «Фірма «ХАС», «Надра Геоцентр», «Карпатинадраінвест», «Природні ресурси+». На цій підставі прокурори звернулися до суддів із заявою про вступ у справу для представництва інтересів держави в особі ДФС.

Крім того, звертає на себе увагу й те, що у грудні минулого року в кримінальному провадженні щодо схем Онищенка Національне антикорупційне бюро до переліку звинувачень додало нове формулювання. У плані дій злочинної організації, який начебто розробив народний депутат Онищенко, були такі рядки: «Розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів». Про це також можна дізнатись із реєстру судових рішень.

Протягом зимових місяців невдоволення прокурорів та детективів роботою фіскальної служби наповнилось конкретикою: під підозрою опинились керівник ДФС Роман Насіров та його перший заступник Сергій Білан. Чому вони? Відповідно до ст. 100 Податкового кодексу та Порядку розстрочення грошових коштів щодо загальнодержавних податків та зборів, відповідні рішення на суму 3 млн гривень приймається керівником фіскальної служби або його заступником. Імовірно, їхній автограф на дозволі відтермінувати сплати ренти структурами Онищенка і стали причиною для підозри у злочинах.

Варто зазначити, що інтерес до дій керівництва Державної фіскальної служби стосовно несплаченої бізнесом Онищенка ренти виявляли не лише народні депутати та правоохоронні органи.

На 7 березня призначене судове засідання Окружного адміністративного суду Києва за позовом громадської організації «Спілка підприємців «Жовтнева» до голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Позов було подано у лютому через те, що керівник ДФС відмовляв громадській організації надати інформацію «про всі рішення» та «всі документи, на підставі яких приймались рішення голови Державної фіскальної служби України Насірова Романа Михайловича» щодо розстрочення податкових боргів «Фірми «ХАС», «Надра Геоцентр» та «Карпатинадраінвест». У тому числі, але не обмежуючись цим, «Жовтнева» вимагала копії висновків територіальних органів ДФС України щодо можливості розстрочення грошових зобов'язань, копії заяв (звернень) разом з усіма доданими документами про розстрочення податкових боргів.

У спілкуванні із заступником голови спілки підприємців «Жовтнева» Аллою Ярославською «Главком» не зміг отримати чітке пояснення щодо мотивів цього позову. Водночас представник організації зазначила, що рентні платежі та справа Насірова – лише частина їхньої діяльності. Мовляв, «Жовтнева» наразі є учасником близько двох десятків судових суперечок.

Раніше громадська організація стала відомою завдяки конфлікту навколо знищення МАФів у Києві біля метро КПІ. У грудні минулого року представники цієї структури давали спільну прес-конференцію разом із головою Державної регуляторної служби Ксенією Ляпіною.

Привіт з Вінниці

Кабмін уже відсторонив Насірова від виконання обов’язків на час слідства, але сумнівно, що він до них повернеться. У принципі, голова ДФС вважався людиною президента. Але при цьому Насіров обслуговував інтереси всієї правлячої коаліції та мав забагато «обов’язків» перед сторонніми гравцями – зокрема очільником депутатської групи «Відродження» Віталієм Хомутинніком та іншими. У Насірова також були відкриті конфлікти з головою профільного комітету Ніною Южаніною та міністром фінансів Олександром Данилюком. До того ж загальний імідж Насірова був занадто негативним – достатньо подивитися реакцію соцмереж на цирк із його терміновою госпіталізацією. Кращого персонажа, аби показати рішучу боротьбу з корупцією, мабуть, важко було знайти, причому як для внутрішнього вжитку, так і для зовнішнього. В принципі, зміна голови ДФС на ще більш лояльну президенту фігуру цілком влаштує Банкову. Сам Насіров, нагадаємо, потрапив у крісло, вигравши конкурс, але законом його не передбачено – тоді це була особиста ініціатива екс-прем’єра Арсенія Яценюка.

Призначений сьогодні колишній заступник, а нині в.о. голови ДФС Мирослав Продан свого часу очолював Вінницьку обласну податкову інспекцію та управління Міндоходів у Вінницькій області, тож за його лояльність у Порошенка, схоже, можуть не переживати.

В.о. голови ДФС Мирослав Продан

Цікаво, що перший заступник голови ДФС Сергій Білан, близький до «Народного фронту», також перебуває під слідством НАБУ, що завадило йому очолити службу. Тож, враховуючи заяви НАБУ та прокуратури, що слідство триватиме два місяці, а потім ще буде судовий процес, у президентської креатури Продана є великі шанси затриматись у кріслі на невизначений термін.

«Звісно, має завершитися слідство, має бути оголошено вирок суду – тоді ми зможемо говорити про нового голову ДФС, – каже Ніна Южаніна «Главкому» і запевняє, що сама не буде претендувати на цю посаду. – Я б хотіла, щоб це була людина менш відома, абсолютно поза політикою і виключно професіонал. Мені сьогодні дуже шкода працівників ДФС, які і без того потерпали від неповаги, але вони ні в чому не винні і не повинні відповідати за чиїсь дії або за політичну ситуацію. Проте сумніваюся, що подальша координація їхніх дій і роботи буде якісною, і не знаю, наскільки буде взагалі паралізовано роботу податкової».

Звісно, можна припустити, що у справі Насірова НАБУ продемонструвало самостійність. Керівництво цього нового органа намагається довести, що не є залежним від Адміністрації президента, в чому його часто звинувачують. Втім, політолог Володимир Фесенко в це не вірить: «Ситник достатньо обережний і на таку велику рибу, яка у нашій країні за впливовістю може конкурувати хіба що з членами уряду, самотужки б не пішов. Те, що вони діяли злагоджено з керівником САП, з яким були певні протиріччя, свідчить, що політична санкція керівництва, скоріше за все, була».

Поки що адвокати Насірова стверджують, що той переніс операцію, відходить від наркозу і говорить дуже тихо. Але гіпотетично голова ДФС, якщо його все ж міцно притиснуть, може заговорити дуже гучно – напевно, йому є що розповісти про не дуже чисті схеми збагачення. І не лише Онищенка.