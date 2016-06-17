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    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю

    • Сьогодні, 17:05
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    На тілі померлої зафіксовані множинні гематоми

    Вчора, 31 січня, до поліції надійшло повідомлення від лікаря про раптову насильницьку смерть 80-річної мешканки села Ставне Великоберенянського району. На тілі померлої зафіксовані множинні гематоми, повідомляє місцеве видання.

    Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що померлу жінку та її дочку побив 28-річний онук загиблої.

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    Як розповідають правоохоронці, конфлікт між родичами виник через замкнені двері до літньої кухні. Нетверезий чоловік розлютився через те, що не зміг потрапити всередину і спочатку зламав замок, а потім накинувся на матір та бабусю. Після отриманих травм  80-річна мешканка села Ставне померла. Експертиза визначить точні причини смерті літньої жінки.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

    Поліція розшукала та затримала підозрюваного у вчиненні злочину. Сьогодні, 1 лютого, відбудеться судове засіданння, на якому буде розглянуто клопотання слідчого щодо обрання злочинцю міри запобіжного заходу.

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    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю
    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю
    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю
    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю
    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю
    Закарпатець до смерті замордував свою 80-річну бабусю

     

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