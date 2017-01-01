Залізницю під Баришівкою розблоковано
- Сьогодні, 09:45
-
Розсилка
Потяг Укрзалізниці
Рух потягів біля Баришівки відновлено
Рух потягів біля Баришівки Київської області відновлено. Про це повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці.
«Рух потягів вже відновлено. Детальніша інформація буде згодом», - зазначили у відомстві.
Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці рух поїздів було заблоковано на півтори години.Нагадаємо, близько ста мешканців Баришівського району заблокували сьогодні вранці залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.
Джерело: УНІАН