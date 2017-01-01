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    Залізницю під Баришівкою розблоковано

    • Сьогодні, 09:45
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    Потяг Укрзалізниці
    Потяг Укрзалізниці

    Рух потягів біля Баришівки відновлено

    Рух потягів біля Баришівки Київської області відновлено. Про це повідомили у прес-службі Південно-західної залізниці.

    «Рух потягів вже відновлено. Детальніша інформація буде згодом», - зазначили у відомстві.

    Через блокування залізниці пасажирами у Баришівці рух поїздів було заблоковано на півтори години.

    Нагадаємо, близько ста мешканців Баришівського району заблокували сьогодні вранці залізничні колії, протестуючи таким чином проти скорочення рухомого складу приміських електропоїздів.

    Джерело: УНІАН

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