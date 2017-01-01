Омелян очікує відставки Бальчуна цього місяця

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Голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцех Бальчун

Конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Бальчуном триває вже давно

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що керівництво «Укрзалізниці» не відповідає потребам України і має бути звільнене. Про це він сказав журналістам, відповідаючи на запитання, чи не поставить цьогоріч «Укрзалізниця» під загрозу темпи виконання дорожніх робіт, як це було 2016 року, коли «Укрзалізниця» не забезпечила вчасно доставку матеріалів.

«Хронічна проблема одна й та сама: локомотивів бракує, вагонів не вистачає. Тут питання, в першу чергу, управлінське. Як тільки буде змінена команда на якісну, ми зможемо говорити про те, що ми готові йти назустріч бізнесу. На жаль, Одеська залізниця протягом останнього місяця не змогла забезпечити нормальну роботу близька десяти потягів, що призвело до колосальних збитків. Про це у пресі не говориться, але це сумний факт. Подібна ситуація двічі була у березні. Зараз це вже втретє. Такі речі недопустимі», - повідомив Омелян, якого цитує прес-служба Мінінфраструктури.

Міністр наголосив, що вирішення проблем «Укрзалізниці» потребує кадрових рішень від Кабміну: «Це проблеми управлінського характеру. Команда, на жаль, не дала необхідних результатів. Її звільнити треба було давно. Я сподіваюся, що в цьому місяці будуть прийняті відповідні рішення на рівні Кабміну».

Як відомо, конфлікт між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном та головою правління ПАТ «Укрзалізниця» Войцехом Бальчуном триває вже давно. Омелян заявляв, що цей конфлікт завершиться приходом або нового міністра, або нового голови «Укрзалізниці».