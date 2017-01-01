  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Записи з суду щодо вбивства Гонгадзе розсекретять

    • Сьогодні, 14:19
    • Розсилка
    Справа Гонгадзе
    Справа Гонгадзе

    Рішення ухвалено за клопотанням представника потерпілого у справі Олексія Подольського

    Вищий спеціалізований суд України постановив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача

    Про це представники прес-центру Вищого спеціалізованого суду повідомили виданню «Інтерфакс-Україна».

    «За клопотанням представника потерпілого у справі Олексія Подольського суд ухвалив рішення розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду», - наголосили у відомстві. 

    Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази. 

    Нагадаємо, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного тюремного ув'язнення.

    6 січня 2014 року Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення про довічне ув'язнення Олексія Пукача, обвинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

    У червні 2016 року засудженого на довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача етапували з ізолятора СБУ в Києві в Чортківський слідчий ізолятор №26.

    Наразі адвокати Пукача вимагають зменшити термін ув’язнення їхньому клієнту. 

    МВС суд вбивство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ