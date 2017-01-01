Записи з суду щодо вбивства Гонгадзе розсекретять

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Справа Гонгадзе

Рішення ухвалено за клопотанням представника потерпілого у справі Олексія Подольського

Вищий спеціалізований суд України постановив розсекретити аудіозаписи засідань Печерського районного суду Києва за обвинуваченням екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача

Про це представники прес-центру Вищого спеціалізованого суду повідомили виданню «Інтерфакс-Україна».

«За клопотанням представника потерпілого у справі Олексія Подольського суд ухвалив рішення розсекретити аудіозаписи засідань Печерського райсуду», - наголосили у відомстві.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе з’явилися важливі докази.

Нагадаємо, 29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва засудив Пукача до довічного тюремного ув'язнення.

6 січня 2014 року Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення про довічне ув'язнення Олексія Пукача, обвинуваченого у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

У червні 2016 року засудженого на довічне ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача етапували з ізолятора СБУ в Києві в Чортківський слідчий ізолятор №26.

Наразі адвокати Пукача вимагають зменшити термін ув’язнення їхньому клієнту.