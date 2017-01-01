Засновниця французького Центру Анни Ярославни: Путін має схильність привласнювати чуже

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Пам'ятник королеві Анні Ярославні

Заява Путіна не відповідає історичній правді, наголошує співзасновниця Культурного центру імені Анни Ярославни

Французька спільнота не схильна пов’язувати історичну особистість королеви Анни Ярославни із Росією, а радше із культурою Київської Русі у період її розквіту.

Таку позицію «Громадському» висловила співзасновниця Культурного центру імені Анни Ярославни у місті Сенліс у Франції Анна Кантер, коментуючи слова російського президента Володимира Путіна про те, що «освічена французька публіка знає про російську Анну – королеву Франції».

Кантер вважає, що така заява російського президента не відповідає історичній правді, до якої треба бути дуже уважними, а тому – «не можна говорити що заманеться, хто б це не був, нехай і президент».

«Це суперечить сенсу історії. Росія в той час не існувала ще. Ми знаємо, що Путін має таку схильність – привласнювати чуже: він анексував Крим, тепер привласнює сильні особистості в історії, як-от Анна Ярославна. Ми, як представники культурного центру на її честь, наголошуємо на тому, що вона не могла бути росіянкою. Вона походила з Києва, столиці Київської Русі. У наш час це місто – це столиця України. У часи Київської Русі були створена чудова культура, що збереглася частково до нашого часу», – сказала вона.

За словами Кантер, Анна Ярославна вплинула на Францію, зокрема, на її зовнішню політику, оскільки «прагнула побудувати Європу з ідентичністю, зорієнтованою на схід».

«Вона зберігала зв’язки з батьківщиною. І я би просила нову генерацію французів створити культурну Європу, відкриту на схід. Нам варто глибоко пізнати його. Ось так ми маємо ставитися до України», – підсумувала співзасновниця Культурного центру ім. Анни Ярославни.

Нагадаємо, 29 травня, під час виступу у Франції президент РФ Володимир Путін назвав Анну Ярославну «росіянкою» і заявив, що французько-російські відносини почалися з її шлюбу з Генріхом I у 1051 році.

Заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків заявив, що президент РФ Володимир Путін «намагався ввести в оману», назвавши Анну Ярославну «росіянкою».

Слідом за Анною Ярославною росіяни «поцупили» і княгиню Ольгу .