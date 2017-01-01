Заступницю Кернеса, яку звинувачують у розкраданні землі, понизили до радника

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Тетяна Овіннікова

Тетяна Овіннікова переведена на посаду радника мера з 1 червня

Заступника харківського міського голови з питань містобудування, архітектури і земельних відносин Тетяну Овіннікову з 1 червня переведено на посаду радника харківського мера.

Цю інформацію Укрінформу підтвердив директор департаменту у справах інформації і зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

Як повідомлялося раніше, 24 березня заступникові мера Харкова Тетяні Овінніковій повідомлено про підозру у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.4 ст.190 і ч.2 ст.364 КК України, тобто пособництві в незаконному заволодінні шахрайським шляхом земельними ділянками на території Харкова в інтересах третіх осіб.

13 травня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про отриманий у суді дозвіл на арешт віце-мера Харкова Тетяни Овіннікової, обвинуваченої у земельних махінаціях. Апеляційний суд Києва погодив клопотання про її арешт із заставою в сумі 30 млн грн. Протягом п'яти днів за Овіннікову внесли заставу. За словами адвоката Юлії Плетнєвої, захист має намір добитися виправдувального вироку в суді, оскільки «інкриміновані Овінніковій дії не входили в її посадові обов'язки, а всі рішення по землі приймаються голосуванням депутатів на сесіях».

Справа стосується розкрадання 650 га землі керівництвом Харківської міської ради.

За даними слідчих, заступниця мера, порушуючи законодавство і регламент міськради, «протягом 2008-2009 років без попереднього розгляду та погодження на постійних комісіях та в підпорядкованих їм структурних підрозділах виконавчого комітету, погодила і сприяла винесення на сесію міської ради питань про безоплатного надання у власність обслуговуючим кооперативам земельних ділянок нібито для будівництва багатоквартирних будинків з метою поліпшення житлових умов їх членів».

При цьому вона «діяла за змовою і в інтересах засновників і членів обслуговуючих кооперативів, створених без мети здійснення своєї статутної діяльності, та кінцевих вигодонабувачів – людей, наближених до високопоставлених осіб Харківської міської ради», вважають слідчі.