Засуджений Назаров запевняє, що не відповідав за організацію перельотів авіації

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Генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак

У штабі АТО була створена оперативна група повітряних сил. Саме ця група опікувалася питаннями, пов’язаними з плануванням перельотів, організацією, взаємодії і управління ними під час виконання завдань.

Про це заявив засуджений генерал Віктор Назаров у прямому ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK.

«До обов’язків начальника штабу АТО, на посаді якого я перебував, не входили обов’язки здійснювати питання, пов’язані з організацією перельотів, зокрема і транспортної авіації. Адже для цього були інші службові особи. Зокрема, в штабі АТО була створена оперативна група повітряних сил. Саме ця група опікувалася питаннями, пов’язаними з плануванням перельотів, організацією, взаємодії і управління ними під час виконання завдань», – розповідає генерал Назаров.

Натомість, додає військовий, функція штабу АТО полягала в тому, щоб забезпечувати усі підрозділи важливою достовірною інформацією.

«Якщо ми мали інформацію, а саме точну підтверджену інформацію, то ми її обов’язково надавили усім підрозділам. Оскільки часто бували випадки, коли інформація була суперечливою, або такою, що потребує додаткової перевірки», – зазначив військовий.

Назаров наголошує, щоб розібратися у тих подія, які відбувалися на момент збиття Іл-76 у 2014 році, потрібно зрозуміти, як розгорталася бойова операція.

«На той момент не було можливості виконувати бойове завдання суходолом, адже був великий ризик того, що колони наших військовослужбовців, які ми направляли б до Луганська, були б обстріляні і знищенні. Відтак, саме через це було прийняте рішення про переліт військових», – пояснює генерал.

Станом на 13 червня 2014 року на аеродромі міста Луганськ уже знаходилися українські військові сили і засоби. Але цього для повної оборони режимного об’єкту не було достатньо.

«Загальна кількість усіх підрозділів на той момент складала близько 400 військовослужбовців та порядку 10-13 одиниць техніки. Однак їх потрібно було негайно посилювати, щоб вони могли розширити зону ізоляції навколо Луганського аеродрому. Адже у нас була чітка перевірена інформація, яку ми отримували з різних розвідувальних джерел, що Росія розглядає варіант захоплення цих аеродромів. Якщо би їм тоді це вдалося, то вони б мали можливість безконтрольно через повітря переправляти зброю та військову техніку, а це б дало ворогу майже стовідсоткову перевагу», – наголосив Віктор Назаров.

Суд визнав генерал-майора Віктора Назарова винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що генералу Назарову наприкінці березня суд винесе вирок у справі збитого Іл-76.

Також відомо, що генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий літак.

У Павлограді на Дніпропетровщині понад півроку тривав суд у справі про загибель у збитому озброєними сепаратистами літаку Іл-76 українських військових. На лаві підсудних – одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків).

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебувало 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та дев'ять членів екіпажу. Усі загинули.

У березні цього року на судовому засіданні генерал Назаров не визнав провину у справі про збитий Іл-76.

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