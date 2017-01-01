Затриманий у Москві журналіст Цимбалюк відмовився давати пояснення поліції

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Роман Цимбалюк

Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень

Затриманий у Москві кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк написав відмову від дачі будь-яких пояснень. Про це він розповів в коментарі УНІАН.

«За російським законодавством, вони не мали право нас затримувати. Ми знімали в громадському місці, на вулиці, практично в сквері, неподалік від оглядового майданчика», - заявив Цимбалюк.

Разом із Цимбалюком поліція в Москві затримала оператора «1+1» та аспіранта історичного факультету МДУ Захара Сарапулова, «Нас затримали трьох – Захар, який нам давав інтерв'ю, я і оператор «1+1» Микита Бородін», - повідомив журналіст.

Речниця Міністрства закордонних справ України Мар’яна Беца назвала затримання Цимбалюка «провокацією РФ».

Затримання журналіста Р.Цимбалюка -провокація РФ.Консул виїхав до відділу поліції. Вживаємо заходів щодо звільнення https://t.co/taagVSke4x — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 21 березня 2017 р.

Нагадаємо, сьогодні у Москві російські правоохоронці затримали спецкореспондента УНІАН Романа Цимбалюка. Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи. Як повідомив сам журналіст, його затримали після того, як він записав інтерв'ю з аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який 18 березня, в день анексії Криму, вивісив прапор України.

«Після того як ми записали інтерв'ю, Захар дістав прапор України, і ми його теж зняли. Після чого під'їхала поліція, почала перевіряти документи. У результаті поліцейські почали говорити, що нібито ми проводили мітинг і, можливо, викрикували якісь гасла, і зараз нас доставили до відділення поліції в будівлі МДУ. Забрали паспорти, акредитації», - повідомив Цимбалюк.

Українські дипломати в Москві з'ясовують обставини затримання Цимбалюка.