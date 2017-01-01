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    У Москві поліція затримала українського журналіста

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    Роман Цимбалюк
    Роман Цимбалюк

    Російські силовики забрали у Цимбалюка документи

    У Москві затримали українського журналіста, кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта, який вивісив над МДУ прапор України. Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

    Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.

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    «Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МГУ в день третьої річниці анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ», - написав він.
    Згодом Цимбалюк опублікував відео затримання московськими правоохоронцями. 

    Співробітники ФСБ Росії допитали і побили аспіранта історичного факультету Московського державного університету, який 18 березня під час фестивалю, у річницю анексії Криму, вимахував з вікна своєї кімнати у гуртожитку саморобним прапором України. 

    Джерело: УНІАН

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