У Москві поліція затримала українського журналіста

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Роман Цимбалюк

Російські силовики забрали у Цимбалюка документи

У Москві затримали українського журналіста, кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка та аспіранта, який вивісив над МДУ прапор України. Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

Російські силовики забрали у Цимбалюка його документи.

«Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МГУ в день третьої річниці анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи. Чекаємо приїзду начальника поліції МДУ», - написав він.

Згодом Цимбалюк опублікував відео затримання московськими правоохоронцями.



Співробітники ФСБ Росії допитали і побили аспіранта історичного факультету Московського державного університету, який 18 березня під час фестивалю, у річницю анексії Криму, вимахував з вікна своєї кімнати у гуртожитку саморобним прапором України.

Джерело: УНІАН